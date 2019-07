Hongkong. Ponad 50 osób rannych podczas pacyfikacji protestu

"38 mężczyzn i 16 kobiet trafiło do szpitala po poniedziałkowych protestach w Hong Kongu" - podało South China Morning Post. Wcześniej policja spacyfikowała protest, który przybrał na sile po wdarciu się manifestantów do budynku parlamentu.

Władze lokalnego szpitala informują, że wśród rannych 1 mężczyzna i 2 kobiety są w stanie ciężkim, 8 osób jest w stanie stabilnym. Pozostali ranni zostali zwolnieni do domów. Na razie nie ma informacji o ofiarach manifestacji.

Niebezpieczne starcia od samego rana

Starcia między przeciwnikami lokalnych władz a policją odbywają się w 22. rocznicę powrotu byłej brytyjskiej kolonii do Chin. "Dziesiątki demonstrantów przedarło się przez szybę budynku Rady Legislacyjnej, podczas gdy większość protestujących obserwowało tę sytuację z zewnątrz" - donosiło BBC. Po wejściu do budynku wściekły tłum zaczął zamalowywać sprayem symbole Hongkongu. Zajęto także główną salę obrad w parlamencie. "To wyłom w pokojowych protestach, które gromadzą tysiące ludzi na ulicach" - stwierdziła brytyjska telewizja.