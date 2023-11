Hołownia uwzględnił wniosek. Premier wystąpi w środę w Sejmie

Przed rozpoczęciem obrad Hołownia potwierdził, że wpłynął do niego wniosek Konfederacji o to, żeby zaprosić do Sejmu premiera, by udzielił informacji w sprawie narastającego kryzysu na granicy polsko-ukraińskiej. - Jest tam dramatyczna sytuacja branży transportowej. Uwzględniłem ten wniosek, wystosowałem do premiera pismo, zapraszając go jutro na godzinę 15 na posiedzenie plenarne - powiedział marszałek Sejmu.