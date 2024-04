Hołownia uderza w Morawieckiego. "Sprzeczne z polską racją stanu"

Sikorski komentuje

Szef MSZ, Radosław Sikorski, również odniósł się do udziału Morawieckiego w konferencji CPAC. Sikorski zwrócił się do prowadzącego obrady marszałka Sejmu, by usprawiedliwił nieobecność "pana posła Mateusza Morawieckiego, bo on dzisiaj ma coś ważniejszego do roboty". Sikorski stwierdził, że Morawiecki jest w drodze do Budapesztu na kolejny "sabat proputinowskich nacjonalistów".