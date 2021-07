Holandia. Rosjanin wszczął alarm bombowy. Powód zaskakuje

Do groźnego incydentu doszło na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Rosjanin próbował wszcząć alarm bombowy grożąc detonacją niebezpiecznego ładunku. Groźba na szczęście okazała się fałszywa. Mężczyzna zrobił to by zostać aresztowanym, a następnie móc ubiegać się o azyl. To nie pierwsza tego typu akcja w jego wykonaniu.