Hojny minister Jan Szyszko. Zniżki na lifting twarzy czy korektę piersi dla pracowników

Lifting twarzy, korekta nosa, uszu, piersi, plastyka brzucha oraz powiek nie należą do tanich zabiegów. Najwyraźniej zdaje sobie z tego sprawę sam minister środowiska Jan Szyszko. Urzędnicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają bowiem otrzymać na nie zniżki.

Wygląda na to, że minister Jan Szyszko potrafi docenić pracowników i rozumie ich potrzeby. Podległy mu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miał rozpisać przetarg na 4 mln zł, na którym mieliby skorzystać właśnie urzędnicy. To nie byle co. Mają otrzymać bowiem zniżki na... zabiegi chirurgii plastycznej.

To nie pierwszy raz, kiedy Szyszko daje powód, by nazwać go dobrym pracodwcą. Przypomnijmy, że wcześniej według doniesień dziennika szef MŚ chciał wysłać pracowników podległego mu NFOŚiGW do Wielkiej Brytanii, gdzie mieli "intensywnie doskonalić umiejętności językowe".