Hiszpania. Krokodyl nilowy w rzecze. Policja apeluje do mieszkańców

Groza w północno-zachodniej Hiszpanii w regionie Castilla y León. W rzecze Pisuerga zauważono bardzo groźnego dla ludzi krokodyla nilowego. Policja zaapelowała do mieszkańców pobliskiego regionu, by nie zbliżali się do okolic rzeki. Trwają poszukiwania niebezpiecznego krokodyla.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Hiszpania. Krokodyl nilowy zagraża ludziom w kilku miastach. (pixabay.com)