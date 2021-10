Historyczna decyzja polskiego Kościoła. Dotyczy kobiet

W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji uznała, że nie ma żadnych przeszkód teologicznych ku temu, by kobiety zostały dopuszczone do ordynacji na księży. W 2016 roku po raz pierwszy w historii większość synodałów zagłosowała za wnioskiem o pełne równouprawnienie kobiet pełniących posługę w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, jednak zabrakło wówczas 8 głosów do wymaganej większości.