Herosi innowacyjności walczą o milion złotych. Klienci zadecydują o sklepach przyszłości

Dzięki akcji „Herosi Innowacyjności” każdy z nas może mieć wpływ na to, jak będą wyglądały lokalne sklepy i ich okolice. Ich właściciele walczą łącznie o milion złotych, ale to m.in. klienci zdecydują, które pomysły zasługują na realizację. Głosy można oddawać na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl.

Przedsiębiorcy zrobili już swoje – zgłosili innowacyjne pomysły, teraz przyszedł czas na mobilizację klientów. Jako konsumenci mamy wpływ na to, w jakim kierunku będą rozwijały się lokalne sklepy i ich okolice - każdy może zabrać głos i jeszcze na tym zarobić.

O co chodzi? Grupa Eurocash daje możliwość właścicielom sklepów małoformatowych wdrożenia konkretnych rozwiązań służących rozwojowi ich biznesu. Jednak decyzja o tym, które z nich zostaną zrealizowane, pozostaje w rękach między innymi samych klientów sklepów. W trwającym właśnie drugim etapie akcji „Herosi Innowacyjności” to konsumenci głosują na innowacyjne projekty zmian w swoich ulubionych sklepach i ich okolicy. To oni bowiem najlepiej wiedzą, w jakim kierunku ma się rozwijać lokalny biznes tak, aby najlepiej spełniał ich oczekiwania.