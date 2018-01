Helikoptery wciąż nie wyleciały po himalaistów. Dramatyczna sytuacja na Nanga Parbat

Od piątku trwa akcja ratunkowa w Himalajach. Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol utknęli w pod kopułą szczytową. Piloci śmigłowców wciąż czekają na poprawę pogody pod K2, aby móc wyruszyć po uwięzionych.

Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol chcieli być drugą ekipą, która zdobędzie Nanga Parbat zimą. Kiedy okazało się, że oboje nie są w stanie samodzielnie zejść do bazy, rozpoczęto przygotowania do akcji ratunkowej. Sporym problemem okazały się kwestie finansowe. Ostatecznie w pomoc włączyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polak jest w krytycznym stanie, jeśli uda się go uratować, to czeka go jeszcze kosztowne leczenie.