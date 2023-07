Harry i Meghan znaleźli się na wygnaniu. Przelała się czara goryczy

Mieszkający w Montecito w Kalifornii Harry być może liczył na to, że mimo kontrowersji, które wywołał w ostatnich latach, przynajmniej będzie mógł uczestniczyć w oficjalnych uroczystościach rodzinnych. Brak zaproszenia na oficjalne urodziny króla to wyraźny sygnał, że książę i jego najbliższa rodzina znaleźli się na wygnaniu. Wszystko wskazuje na to, że czara goryczy została przelana i szanse na powrót do łask wydają się być znikome.