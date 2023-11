"Gwiezdne wojny" strzałem w dziesiątkę. Znalazła dawczynię nerki

Ona i o rok starsza dawczyni stały się bliskimi przyjaciółkami. W tym roku planują razem spędzić Boże Narodzenie. "To trochę dziwne, że to mówię, ale ona ma kawałek mojego ciała w swoim ciele. To jest jak więź nierozerwalna" - powiedziała Stallbaumer "The Washington Post". "Jestem teraz w 5 procentach Savannah" skomentowała Hallum.