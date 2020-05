Gwałtowne protesty w Minneapolis. Burmistrz miasta wzywa do pokoju

- Musimy uwierzyć w to, że możemy być lepsi niż do tej pory byliśmy. Z pokorą i nadzieją trzeba stawić czoła naszym błędom. Musimy przywrócić pokój, żebyśmy mogli dalej wspólnie wykonywać ciężką pracę - podkreślił na konferencji prasowej burmistrz Minneapolis, cytowany przez "CBS News".

Jacob Frey dodał, że w najbliższych dniach zostaną podjęte "wszelkie wysiłki", żeby przywrócić pokój w mieście . Do Minneapolis skierowano już 500 żołnierzy Gwardii Narodowej.

Wcześniej prezydent USA, Donald Trump zapewnił gubernatora Minnesoty Tima Waltza, że wojsko będzie stało po stronie władz miasta. - Śmierć Afroamerykanina George'a Floyda powinna doprowadzić do sprawiedliwości i zmian systemowych, a nie śmierci i zniszczenia" - podkreślił gubernator.

Protesty wybuchły po śmierci 46-letniego Afroamerykanina. Do sieci trafił film na którym widać, jak jeden z funkcjonariuszy kolanem brutalnie przyciska czarnoskóremu mężczyźnie szyję do ziemi. Policjant nie zareagował na krzyki 46-latka, że ten nie może oddychać. George Floyd, który nie był uzbrojony, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Policjanci, biorący udział w akcji, zostali zwolnieni ze służby. FBI wszczęła śledztwo w kierunku naruszenia praw obywatelskich.