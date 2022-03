Gwałtowna zmiana pogody. Powieje zimnem z północy

Pogoda. Nagły spadek temperatury

"Już od rana na północy kraju będziemy mieli do czynienia z zachmurzeniem dużym i przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia przelotny, słaby deszcz będzie padał na północy i w centralnej Polsce. Samo południe kraju jeszcze bez opadów. Wiatr zacznie przybierać na sile. W całym kraju będzie umiarkowany, okresami porywisty i osiągający prędkość do 60 km/h. Na wschodzie Polski, od Podkarpacia, przez Lubelszczyznę po Podlasie lokalnie może dochodzić do 70 km/h. Nie będzie już tak ciepło, jak w ostatnich dniach. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-10 stopni Celsjusza na północy, 10-14 w centrum i w Wielkopolsce, do 15-16 stopni w województwach południowych" - powiedział Michał Ogrodnik.