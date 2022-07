Gwałt w Mławie. Podejrzany to były policjant

Wyrzucony za przekroczenie uprawnień?

Jak ustalił tvn24.pl podejrzany to właściciel hostelu, w którym doszło do gwałtu. Dodatkowo 53-latek był policjantem, który w grudniu 2021 roku został zwolniony ze służby. Prokuratura potwierdziła, że miało to związek z podejrzeniem przekroczenia uprawnień.