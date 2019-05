Grzegorz Schetyna ujawnił plan na wygranie wyborów. Chce "odzyskać" 100 mld zł

- Nasz program to 100 mld zł więcej, niż jest w stanie wynegocjować PiS - powiedział podczas konwencji Koalicji Europejskiej w Białymstoku Grzegorz Schetyna. Lider PO stwierdził, że te pieniądze zostaną przeznaczone na 3 konkretne cele.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Grzegorz Schetyna twierdzi, że PiS nie radzi sobie w negocjacjach z UE (East News, Fot: ADAM JASTRZEBOWSKI)

Lider PO w swoim wystąpieniu wytykał PiS niechęć do UE. - Czy pieniądze wywalczą ci, którzy nazywają flagę szmatą? – pytał Grzegorz Schetyna w Białymstoku. I zastanawiał się, czy jest to możliwe do zrobienia przez "tych, którzy przegrywają 27:1”.

- Nasz program to 100 mld zł więcej, niż jest w stanie wynegocjować PiS – ujawnił. Te pieniądze mają być spożytkowane na trzy cele: europejską ochronę zdrowia, projekt "priorytet praca” i Narodowy Program Rozwoju Wsi.

Polityk skupił się na pierwszym z nich. Stwierdził, że stan służby zdrowia jest opłakany. – W ostatnich latach to się pogarsza – powiedział. I dodał, że ”brak programu in vitro to nie jest Europa” – stwierdził. Zapewnił, że oczekiwanie na SOR nie może trwać dłużej niż 60 min, a do specjalisty należy być przyjętym w ciągu 21 dni.

Grzegorz Schetyna ubolewa nad jakością służby zdrowia

- Tolerowanie, wręcz zachęcanie do rezygnacji ze szczepień to na pewno nie jest Europa – uznał. I wypomniał Kaczyńskiemu, że powiedział do osoby niepełnosprawnej, by "nie przeszkadzała, a popierała”. - Za te haniebne słowa Kaczyńskiego powinni doczekać się przeprosin - dodał.

- Wygramy te wybory, odzyskamy 100 mld zł dla Polski stracone dla tego rządu – zapewnił. W krytykowaniu Kaczyńskiego wtórował mu Włodzimierz Czarzasty. - Putin, Łukaszenko, Kaczyński są sobie bliscy - powiedział. I dodał, że wszyscy trzej "zarządzają przez konflikt".