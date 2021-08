Grzegorz Schetyna gościem programu "Tłit"

- Chciałbym przypomnieć o liście siedmiu byłych marszałków z dzisiejszej opozycji, którzy byli kiedyś marszałkami, tam wśród nich byli tacy prominentni działacze Platformy Obywatelskiej jak pan Grzegorz Schetyna, pan Radosław Sikorski, pani Ewa Kopacz i kilkoro innych, także były pan prezydent Bronisław Komorowski, który kiedyś był marszałkiem. Oni wszyscy wskazali na to, że reasumpcja jest świętym prawem parlamentarzystów, jeżeli ktoś się pomyli czy jest wprowadzony w błąd, a taka sytuacja miała miejsce podczas tamtego głosowania tydzień temu, to ma prawo zawnioskować o powtórzenie głosowania. A więc jest to normalna praktyka, bardzo często stosowana w wielu innych parlamentach całego świata - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Żabiej Woli.