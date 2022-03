Gruzja. W Batumi uroczyście odsłonięto pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Gruzja. "Lech Kaczyński był bohaterem"

Podczas uroczystości Garibaszwili podkreślał, że prezydent Kaczyński aktywnie wspierał Gruzję w jej euroatlantyckich aspiracjach. - Dzięki temu wsparciu stawiamy pewne kroki w drodze do eurointegracji - mówił gruziński premier. Polityk przypomniał, że polski prezydent w 2008 roku przyjechał do Gruzji, gdy trwała wojna z Rosją, by okazać wsparcie dla narodu gruzińskiego i mówił wówczas, że - jeśli Europa nie wesprze Gruzji, "to się może powtórzyć". - I to się powtórzyło - ocenił.