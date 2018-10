Gruzin zabrał głos ws. Pauliny D. "Czuję się zobowiązany przeprosić"

Prokuratura poinformowała, że poszukiwana od tygodnia Paulina D. najprawdopodobniej nie żyje. Jej rodzina pisze o "tragicznym końcu". W sprawie zatrzymano m.in. dwóch Gruzinów. "Przygnieciony smutkiem i bezsilnością składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie Pauliny" - napisał Merabi Gabunia, który mieszka i trenuje w Łodzi rugby.

"W związku z tragiczną śmiercią łodzianki już się 'rozskrzeczały' głosy o 'dzikich Gruzinach' i 'przyjezdnych'. No cóż - atmosfera w kraju nie jest przyjazna dla przybyszy i łatwo o nagonkę. Źli ludzie są wszędzie, popełniający zbrodnie są wszędzie, nie należy tej sytuacji wykorzystywać do nawoływania przeciwko jakiejkolwiek nacji... Zresztą oddaję głos Merabi Gabunia, on to ujął najlepiej" czytamy na profilu "Oblicza Gruzji".