Grupa rosyjskich przestępców zbiegła z poligonu

Według szacunków projektu Gulagu.net, opartych na wewnętrznych danych Federalnej Służby Więziennej, do końca 2023 roku z kolonii wysłano na front ponad 100 tys. więźniów. Rosyjski serwis BBC i Mediazona ustaliły, że do 26 lipca 2024 r. 12,2 tys. więźniów zginęło na wojnie. Były to potwierdzone i zweryfikowane nazwiska.