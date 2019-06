Groźny wypadek pod Lęborkiem. "Z auta wypadł fotelik"

Niebezpieczne zdarzenie w Nowej Wsi Lęborskiej (Pomorskie). Kierowca stracił panowanie nad samochodem i potrącił 54-latkę. Kobietę do szpitala transportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Informację o wypadku otrzymaliśmy na skrzynkę Dziejesię.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. "Przed godziną 21 doszło do wypadku w Nowej Wsi Lęborskiej. Na miejscu zdarzenia pracowały cztery zastępy straż pożarnej. Przyleciał też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - poinformował pan Michał, który swoją relację oraz zdjęcia przesłał do redakcji Dziejesię.