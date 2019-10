Groźne bakterie w mięsie w Holandii, Belgii i Niemczech. Pięć ofiar śmiertelnych

Trzy osoby w Holandii i dwie w Niemczech zmarły po spożyciu zakażonego mięsa. Powodem było zarażenie listeriozą. Trwa akcja wycofywania mięsa ze sklepów.

Jak pisze "Brussels Times", w Holandii zaraziło się nią co najmniej 20 osób. W ubiegłym tygodniu trzy zmarły. U jednej z kobiet choroba wywołała poronienie. W podobnych okolicznościach zmarło też dwóch mieszkańców niemieckiej Hesji, gdzie również sprzedawano produkty firmy Wilke. Ofiarami były starsze osoby, które spożyły podejrzane salami i pasztet.

Podejrzenia były już wcześniej

Według holenderskich służb sanitarnych, już wcześniej istniało podejrzenie, że firma Offerman ma problemy z jakością swoich produktów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy w jej zakładach dokonano dodatkowych inspekcji. Producent miał dostosować się do rekomendacji inspektorów, ale nie wystarczyło to, by opanować sytuację.