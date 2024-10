Groził wybuchem w samolocie do Paryża. Pilot podjął decyzję

W poniedziałek wieczorem samolot do Paryża musiał zawracać na lotnisko w Balicach. Na pokładzie doszło bowiem do awantury. Wszczął ją agresywny 34-latek. Groził, że odpali ładunek wybuchowy. Pilot musiał zareagować i podjął decyzję o powrocie do Krakowa. Tam agresywnego pasażera przejęły służby.