Groził śmiercią Jaśkowiakowi. Proces rozpoczął i zakończył się w czwartek

Groził prezydentowi śmiercią. Proces trwał jeden dzień

W czerwcu 2019 roku Jacek Jaśkowiak otrzymał list, w którym grożono mu śmiercią. Andrzej C. napisał w nim m.in, żeby prezydent uważał na festynie by "nie skończył jak ten prezydent Gdańska". Chodziło o Pawła Adamowicza. - Załatwię ci to. Oglądaj się uważnie za siebie, bo tragicznie skończysz pe*ale Poznania - brzmiały słowa autora listu. Jak podaje "Głos Wielkopolski" oskarżony przyznał się do winy, jednak nie chciał jednak składać wyjaśnień. Odmawiał również odpowiedzi na większość zadawanych pytań.