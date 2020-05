Grodzisk Mazowiecki. Pościg za busem. Pojazd uderzył w policyjny radiowóz

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 18. Funkcjonariusze z Grodziska Mazowieckiego próbowali zatrzymać kierowcę busa, który był podejrzany o kradzież roweru.

To jednak nie było takie proste. Kierowca próbował uciec przed policją. W trakcie pościgu bus uderzył w radiowóz i próbował go zepchnąć z drogi. W końcu pojazd uderzył w barierkę i tym samym ucieczka kierowcy się zakończyła. Jak podaje portal warszawawpigulce.pl, miało do tego dojść w miejscowości Błonie.