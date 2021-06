Grecja. Utrzymywał, że żonę zabili bandyci. Prawda wyszła na jaw

Anagnostopoulos wymyślił bandytów

Zanim doszło do przyznania się, mężczyzna utrzymywał, że żona została zabita przez bandytów, którzy włamali się do domu małżeństwa w Atenach. Anagnostopoulos opisywał, że rzekomi sprawcy zniszczyli kamerę znajdującą się na zewnątrz domu oraz zabili psa wieszając go na płocie. Następnie mieli wejść do domu i sypialni, gdzie para spała tuż obok swojego dziecka, skrępować go i udusić jego żonę.