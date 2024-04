Góry i morski mikroklimat pod ziemią ? To najstarsza kopalnia soli kamiennej w Polsce - Kopalnia Soli Bochnia!

Już wyjaśniamy ! W dawnych czasach górami określano złoża soli. W bocheńskiej kopalni mówimy o Starych Górach i Nowych Górach . Stare Góry to najstarsze wyrobiska po eksploatacji soli, których wiek datujemy na II połowę XIII wieku. Nowe góry, to obszary eksploatowane, w późniejszych czasach, do lat 90 XX w., kiedy to zaprzestano wydobycia soli. Wędrówka solnymi korytarzami i komorami przypomina wycieczkę po górskim szlaku. Tutaj mamy jednak gwarancję dobrej, niezmiennej pogody. Unikniemy również męczącego upału, ponieważ temperatura pod ziemią to ok. 16 st C.