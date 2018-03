Górale nie mają wątpliwości. "Zima wraca, a śnieg w górach poleży do Wielkanocy"

Marzyliśmy o szybkiej wiośnie, a nadciąga fala chłodnego powietrza z północy. Mróz może sięgnąć nawet -12 st. C. "Jak się Józef (19 marca) zasmuci, to i śniega nam dorzuci" - zapewnia w rozmowie z Wirtualną Polską góral z krwi i kości Andrzej Murański.

"Ptaki to taki odwrócony termometr"

- Może też trochę sypnąć śniegiem i myślę, że w górach poleży on nawet do Wielkanocy - mówi przepowiadacz pogody, oraz znany twórca i gawędziarz ludowy z Żywiecczyzny Andrzej Murański. - Po tym weekendzie powinno być powoli coraz cieplej. Pojawią się pierwsze oznaki wiosny. Ale trzeba obserwować ptaki - zaznacza.

"Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha, ale..."

Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? W sobotę temperatura od -10 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Podkarpaciu. Zachmurzenie duże, okresami opady śniegu, na południowym wschodzie śniegu z deszczem. W niedzielę znów może poprószyć. Temperatura minimalna -11/-12 st. C., w Polsce centralnej -7/-4 st. C., a najcieplej na zachodzie - maksymalnie 1 st. C.