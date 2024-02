Co się stało Jabłońskiemu? Gorąco na komisji do spraw wyborów kopertowych

Część polityków nie zgadzała się z tymi zarzutami i wskazywała, że również inni członkowie komisji mogą mieć konflikt interesów. "Jeśli poseł Paweł Jabłoński nie może uczestniczyć w komisji śledczej ze względu na konflikt interesów, to co tam robi poseł Jacek Karnowski! Przecież jako samorządowiec nie przekazał danych wymaganych do przeprowadzenia wyborów. Hipokryzja i bezczelność Koalicji i przystawek" - napisał na platformie X poseł Michał Wójcik.