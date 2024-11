Gorąca dyskusja w Sejmie. "Hipokryci z PiS" i okrzyki z sali

Sejm przegłosował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024. Zwiększa on deficyt budżetowy o 56 mld zł.

Do projektu poprawkę złożył PiS. Chciał dodatkowo zwiększyć deficyt o ponad 7 mld zł, by zwiększyć wydatki na służbę zdrowia. Do przyjęcia tej poprawki wzywał poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.