Google Doodle. Alexandre Dumas w wyszukiwarce Google

Alexandre Dumas w Google Doodle

Wybór dnia nie był przypadkowy, bo to właśnie 28 sierpnia 1844 roku, w jednej z paryskich gazet opublikowano pierwszą część powieści "Hrabia Monte Christo". Wyszukiwarka Google składa w ten sposób hołd francuskiemu pisarzowi. Google Doodle to specjalny tryb, który pracownicy Google'a wykorzystują, aby uhonorować wyjątkowe zdarzenia i osoby.

Ta prezentacja to nic innego, jak kolorowe obrazki, które pojawiają się od czasu do czasu w miejscu wyszukiwarki. Ciekawostką jest fakt, że na całym świecie to samo wydarzenie może składać się z różnych grafik, których wygląd zależy od uwarunkowań kulturowych danego miejsca. Pomysł Google Doodle narodził się w 1988 roku i sprawdza się do dnia dzisiejszego.