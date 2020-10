Godziny dla seniorów. W jakich sklepach obowiązują?

W rządowym rozporządzeniu podjęto decyzję o wejściu w życie godzin dla seniorów. To ma pomóc osobom powyżej 60. roku życia w zrobieniu zakupów w bezpiecznych dla nich warunkach. W jakich sklepach obowiązują godziny dla seniorów? Są to supermarkety, dyskonty spożywcze, drogerie czy apteki. W tych sklepach między godziną 10 i 12 zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

Godziny dla seniorów. Kary za złamanie przepisów

Osoby, które wejdą do sklepów podczas obowiązywania godzin dla seniorów, a nie ukończyły 60 roku życia, mogą spotkać poważne konsekwencje. Policja może wystawić za złamanie przepisów mandat w wysokości 500 zł. Dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, sanepid może nałożyć karę administracyjną. Dlatego warto poczekać do godziny 12 i wtedy udać się na zakupy, by uniknąć kary.