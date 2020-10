Godziny dla seniorów. Rossmann przygotował specjalną promocję

Od czwartku 15 października wróciły godziny dla seniorów. Obowiązują one od 10:00 do 12:00 w sklepach z żywnością, w aptekach, drogeriach, a także w placówkach Poczty Polskiej. Rossmann przygotował specjalną ofertę dla seniorów, by zachęcić ich do robienia zakupów właśnie w tych godzinach.

Godziny dla seniorów. Rossmann ma specjalną ofertę