"Go Green with Taiwan 2024" – ekologiczne inicjatywy otrzymają nagrodę rządu tajwańskiego

Organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Administracja Handlowa (TITA) przy tajwańskim Ministerstwie Gospodarki, a realizatorem Tajwańska Rada Rozwoju Handlu Zewnętrznego (TAITRA). To nie przypadek, że właśnie rząd tajwański organizuje takie przedsięwzięcie. Tajwan, jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów, posiadających rozwiniętą infrastrukturę oraz silne zaplecze badawczo-rozwojowe, co czyni go atrakcyjnym partnerem dla międzynarodowych inicjatyw na rzecz zielonej energii. Kampania "Go Green with Taiwan" stanowi potwierdzenie gotowości kraju do pozyskania partnerów w realizowaniu zrównoważonego rozwoju.