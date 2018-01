"Głupi, podły bachor!". Nagrywał żonę, ona oskarżyła go o molestowanie syna

Wyzwiska i przemoc - tak 9-letniego syna traktowała żona pana Michała. Mężczyzna nagrał kobietę dyktafonem, a z nagraniem poszedł do sądu. Ona oskarżyła go o molestowanie dziecka, które trafiło do rodziny zastępczej.

Matka miała znęcać się nad 9-latkiem (123RF.COM)

"Jesteś tak głupi, że cię nie chcę. Wredny, głupi, podły bachor! Wredna, mała gnido", "Z tatuniem zostaniesz, p… bachorze. Już cię nie chcę. Nie chcę cię znać nawet", "Mordę będziesz piłował? Do spania zap…, już!", "Nie obchodzisz mnie w ogóle, mogą cię zabrać. Nie obchodzisz mnie". "Jesteś tak brzydki i głupi, że cię nie chcę. Nie chcę cię" – słychać na nagraniach upublicznionych w programie "Interwencja" Polsat News.

Pan Michał z Legionowa zorientował się, że w domu dzieje się coś złego, gdy jego syn skończył 7 lat – widział, że boi się matki i ma siniaki. W rozmowie z dziennikarzami podkreśla, że z żoną nigdy mu się nie układało i w trakcie sprawy rozwodowej postanowił zawalczyć o chłopca. Pod jego nieobecność, wszystko nagrywał dyktafon. Nagrania miały pomóc w uzyskaniu opieki, tymczasem żona nie tylko zaprzeczyła jego słowom, ale oskarżyła go jeszcze o molestowanie 9-latka. – Twierdziła, że wróciła do domu, że ja podciągałem spodnie, a syn biegał nago – powiedział. Ona sama podkreśla, że "nigdy nie znęcała się nad synem".

Dziecko zostało przesłuchane, po czym "z dnia na dzień" trafiło do rodziny zastępczej. Jak mówi pan Michał, nowi opiekunowie utrudniają mu kontakty z dzieckiem, twierdząc, iż nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków rodzicielskich. Wcześniej wcale tak nie uważali, przekonując nawet, że dziecko nie powinno wracać do matki.