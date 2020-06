Kto może głosować korespondencyjnie i jak ma to zgłosić?

W tym roku, podczas wyborów prezydenckich 2020 głosować korespondencyjnie mogą wszyscy uprawnieni do głosowania obywatele Polski, którzy zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego. Pozwala na to Ustawa z 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Według ustawy o wyborach prezydenckich 2020, „wyborca może głosować korespondencyjnie”.

Głosowanie korespondencyjne. Jak zgłosić?

Należy przede wszystkim pamiętać, że zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanych w Polsce w 2020 r. Oznacza to, że jeśli doszłoby do drugiej tury wyborów prezydenckich 2020, pakiet wyborczy zostanie wysłany na ten sam adres, który był wskazany w zgłoszeniu przed pierwszą turą.

Adres, który podajemy w zgłoszeniu, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. "Może to być inny adres, niż adres pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy" - informuje serwis Rzeczpospolitej Polskiej.