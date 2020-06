Głosowanie korespondencyjne – instrukcja. Wybory 2020

Kto może głosować korespondencyjnie?

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca musi zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wyborca ma na to czas do 16 czerwca.

Osoby, które podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca. Jeśli natomiast zaczęliby kwarantannę po tym terminie, mają czas na zgłoszenie najpóźniej do piątku 26 czerwca.

Głosowanie korespondencyjne – podstawowe zasady

Przed dniem wyborów każdy uprawniony do głosowania otrzyma na swój adres zameldowania pakiet wyborczy. Pakiety wyborcze zostaną dostarczone do 23 czerwca, a w przypadku osób podlegających kwarantannie, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego po 16 czerwca - do 26 czerwca.

Pakiet wyborczy będzie zawierał : - kartę do głosowania - kopertę na kartę do głosowania - oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu - instrukcję głosowania - kopertę zwrotną.

Głosowanie korespondencyjne – jak głosować?

Na karcie do głosowania należy zaznaczyć znakiem „X” tylko jednego kandydata. Postawienie znaku „X” przy kilku nazwiskach lub niepostawienie go w ogóle, jest równoznaczne z oddaniem nieważnego głosu. Wypełnioną kartę do głosowania trzeba umieścić w specjalnie do tego przeznaczonej kopercie na kartę do głosowania i ją zakleić.