Głosowanie korespondencyjne. Czy jest tajne? Wybory 2020

Czy głosowanie korespondencyjne będzie tajne?

Normalny tryb przeprowadzania wyborów daje gwarancję, że każdy głos jest tajny i anonimowy. Wyborcy wypełnioną kartę do głosowania sami wrzucają do urny, wcześniej potwierdzając odbiór karty do głosowania u członków komisji wyborczej.