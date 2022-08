GIS wycofuje herbatkę. Wykryto toksyczną substancję

GIS wycofał herbatkę ziołową. Podano szczegóły

Producentem herbatki ziołowej "tianDe Phytotea with Angelica Sinensis and Salvia, 60g" jest OOO Integracija, E.Alekseevoj 112a, 656019 Barnaula, Russia. Z kolei dystrybutor to SIA Asti Group, Zardu 5, LV-1083 Riga, Latvia.