GIS ostrzega. Bąblowica to groźna choroba. Zarazić można się przez kontakt z psem, ale nie tylko

Bąblowica - jak można się zarazić?

Bąblowica to choroba przenoszona ze zwierząt na ludzi. Powodują ją larwy tasiemca Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis. Jak podaje GIS, jaja tasiemca, które są uwalnianie z kałem zakażonych psów i lisów, mogą się dostać do organizmu człowieka przez: bliski kontakt z tymi zwierzętami, przeniesienie jaj do ust za pomocą brudnych rąk, spożycie skażonej jajami żywności lub wody.