Gigantyczne nagrody za uszczelnianie systemu podatkowego. Szefowie skarbówki podzieli 2,5 mln zł

Szefowie wojewódzkich struktur Krajowej Administracji Skarbowej wypłacili sobie 2,5 mln zł nagród za uszczelnianie systemu podatkowego w 2017 roku - ujawniają związkowcy fiskusa. Najbardziej nagradzani pracownicy przebili w premiach wiceministrów finansów.

Związkowcy służb skarbowych z Zielonej Górze zainspirowali się akcją posła Krzysztofa Brejzy , słynnego już tropiciela afery z nagrodami ministrów i wiceministrów w rządzie Beaty Szydło. Tak jak on zadali pytania o przyznane nagrody własnym szefom. Okazało się, że lokalni szefowie administracji skarbowej wypłacali sobie nagrody co najmniej w randze wiceministra.

Szefowie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, szefowie urzędów skarbowych w woj. lubuskim, a także kierownicy tamtejszych urzędów celno-skarbowych przyznali się do wypłaty ponad 2,5 mln zł rocznych nagrody. Uzasadnieniem są sukcesy w "dyscyplinowaniu podatników" i osiągnięcia "w dobrowolnym nakłanianiu podatników do regulowania płatności".

- Gdy szeregowi funkcjonariusze otrzymali nagrody od kilkuset złotych do około 2000 zł to wyższa kadra kierownicza przyznała sobie nawet do 30 tys., zł. rocznych nagród. My, szarzy funkcjonariusze mamy czerpać satysfakcję z wykonywanych obowiązków służbowych, natomiast wyższa kadra kierownicza ma czerpać satysfakcję z nagród jakie sobie przyznaje - czytamy w pełnym żalu i zarzutów piśmie Związku Zawodowego Służby Celnej w Zielonej Górze.