Giertych w szpitalu. Żona mecenasa zapowiada zażalenie

Centralne Biuro Antykorupcyjne podejrzewa, że Roman Giertych miał działać na szkodę spółki, z której wyprowadzono ponad 90 milionów złotych. Śledczy przeszukali jego dom w Józefowie, a także kancelarię prawną w Warszawie. Podczas przeszukania Roman Giertych zemdlał i został przewieziony do szpitala.

- Mój mąż raz ma świadomość, co się wokół niego dzieje, a raz ona ulatuje. To bardzo ciężki czas - mówiła w rozmowie z TVN24 Barbara Giertych. Żona mecenasa zapowiedziała zażalenie ws. postępowania prokuratury w tej sprawie. - Jako człowiek, adwokat, ale i żona jestem oburzona stanowiskiem prokuratury. Mojemu mężowi zarzucono "symulowanie". Prokuratura nie decyduje o czyimś zdrowiu , tym bardziej, że wiem jak faktycznie ten stan wygląda. Lekarze mi mówią wprost: tak, jest zagrożenie życia - dodała mecenas.

Roman Giertych w szpitalu. "Mąż jest zdrowym człowiekiem, nigdy nie chorował"

Pytana o wątek utraty przytomności w łazience, Barbara Giertych nie chciała przesądzać sprawy. - Nie wiemy, co zrobił mu ten agent. Mąż powiedział tylko, że wszedł z nim do łazienki i od razu stracił przytomność, potem obudził się w szpitalu (...). Mój mąż jest zdrowym człowiekiem i nie chorował na nic, to jest zastanawiające - mówiła żona byłego wicepremiera.