Gessler przerywa milczenie. Odpowiedź na doniesienia Palikota

Palikot promuje książkę

Po kilku dniach Palikot usunął nagranie, rzekomo na prośbę Gessler, zamieścił jednak kolejne - z sobą w roli głównej. "Czy Magda Gessler pije? Moim zdaniem nie. Zdarzyło jej się wprawdzie w zeszłym roku przyjść około 23:30 do Młodej Polski, restauracji we Wrocławiu, Beaty i Tomka, zamówić trzy schabowe i trzy litry piwa, zjeść to i wypić. Ale to akurat jest moim zdaniem niezbity dowód na to, że ona z alkoholem nie przesadza, bo jednak to było piwo, a nie wódka. Tę historię i całą masę innych historii przeczytacie państwo w mojej nowej książce..." - stwierdził na nagraniu Palikot.