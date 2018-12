Georgette Mosbacher o zniesieniu wiz dla Polaków: to priorytet Trumpa

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher twierdzi, że strona amerykańska pracuje nad wprowadzeniem ruchu bezwizowego dla Polaków. Mosbacher zaznacza także, że nie napotkała w Polsce przypadków łamania wolności słowa.

Mosbacher wymieniła również trzy najważniejsze elementy współpracy USA z Polską. Według niej, do priorytetów należą niezależność energetyczna, współpraca gospodarcza i współpraca wojskowa. - Mam robić wszystko co w mojej mocy, by ułatwić Polsce osiągnięcie niezależności energetycznej, by we współpracy z polskimi partnerami dbać o bezpieczeństwo i starać się neutralizować wszystko to, co mogłoby nam przynieść szkody. I reprezentować amerykańskie firmy, które zainwestowały tu 43 miliardy dolarów - stwierdziła.