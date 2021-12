Geopolityczne domino wysokiego ryzyka. Co zgotuje rok 2022 [Felieton]

Widać to zwłaszcza na obszarze poddawanego presji terytorialnej oraz bogatego w złoża gazu Morza Południowochińskiego. W celu zapewnienia stabilności całemu regionowi Waszyngton również w przyszłym roku skupi swoją uwagę m.in. na Czterostronnym Dialog Bezpieczeństwa (ang. Quadrilateral Security Dialogue - QUAD). W skład tego ciała wchodzą również Indie, Japonia i Australia, a wszystkie te państwa dążą do zagwarantowania "wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku", jako akwenu będącego kluczem do zachowania pokoju i wymiany handlowej w Azji.