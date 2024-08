Gen. Polko o akcji Ukraińców: Pokazują Rosjanom, że nie mogą spać spokojnie

Ekspert skomentował także rozkaz Władimira Putina, który nakazał wojskom rosyjskim, by odbiły zajęte przez Ukraińców tereny obwodu kurskiego do 1 października. - To działanie wyłącznie propagandowe. Nie wiem, którą godzinę podał? - ironizuje gen. Polko.

- Putin nadal nie zrozumiał, że od prowadzenia wojny są żołnierze. Wołodymyr Zełenski zrozumiał to po konflikcie z Załużnym. Natomiast Putin nie. Przypomina to minioną epokę - ocenia ekspert.

- On ryzykuje ludzkim życiem. Jeżeli ceni żołnierzy, to powinien kazać zaplanować akcję, przedstawić sobie alternatywne plany, jak to będzie realizowane i to wojskowi powinni podać termin - tłumaczy gen. Polko.