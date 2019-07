Gdzie zaczyna się lichwa? Nowa ustawa kłopotliwa także dla banków

Rzutem na taśmę rząd zmienił, a później przyjął, projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej. Jej ofiarami mogą stać się nie tylko firmy oferujące szybkie pożyczki, ale też duże banki. Kłopot będą też miały osoby, które szukają pożyczek na sumy nie większe niż kilka tysięcy złotych.

Teraz rząd znów postanowił zmienić prawo. Choć prace nad projektem trwały kilka miesięcy, to do ostatniej chwili nie było wiadomo na jaki wariant postawią rządzący. A chodziło o maksymalny poziom opłat pozakredytowych, który dziś ustalony jest na 55 proc. łącznej kwoty udzielonej pożyczki.

W pierwotnej wersji nowelizacji rząd chciał obniżyć ten poziom do 45 proc., w przypadki pożyczek na pół roku do 32 proc., a miesięczny do 22 proc. Nagle wszystkie te wskaźniki obniżono do 10 proc.