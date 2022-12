Gdzie wyrzucić resztki karpia i karton po barszczu? Sprawdź, jak segregować świąteczne odpady

Kluczem do ograniczenia niepotrzebnych odpadów jest dobra organizacja i planowanie. Przed wizytą w sklepie koniecznie zrób listę zakupów. Zaplanuj szczegółowo świąteczne menu i spisz, czego potrzebujesz do przygotowania konkretnych potraw. Sięgaj po opakowania nadające się do recyklingu: szklane słoiki i butelki, butelki i pudełka z transparentnego PET, papier niepowlekany. Pamiętaj też, by na zakupy zabrać ze sobą wielorazową torbę i woreczki do ważenia warzyw i owoców, by unikać sklepowych foliówek.