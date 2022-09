Gdzie jest jeden z najgroźniejszych imigrantów? "Fakt" : mężczyzna rozpłynął się we mgle

Dramatyczne sceny na granicy

Jesień 2021 to był niespokojny moment na polsko-białoruskiej granicy. We wschodniej części kraju trwał stan wyjątkowy, bo tysiące nielegalnych migrantów chciało przedostać się do naszego kraju. Po roku wiemy, że był to element prowokacji zaplanowany na Kremlu i Białorusi do którego wykorzystani zostali też doświadczeni wojną uchodźcy.