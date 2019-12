Gdańsk. Z rzeki wyłowiono ciało 29-latka. Tragiczny finał poszukiwań Pawła R.

Płetwonurkowie wyłowili z Motławy ciało Pawła R. 29-latek był poszukiwany od czwartku 5 grudnia. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Zaginięcie 29-letniego Pawła R.

Paweł R. ostatni raz widziany był na ulicy Chlebnickiej w centrum Gdańska, kiedy wychodził ze znajomymi z baru "No To Cyk". Spotkanie zakończyło się ok. godziny 22.45. 29-latek miał pieszo wrócić do domu na gdańską Olszynkę. Nigdy tam nie dotarł.