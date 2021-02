Gdańsk. Strzały i pościg za kierowcą: trwa obława

Do sytuacji doszło w niedzielę wczesnym popołudniem przy ul. Hubala w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Jadący nieoznakowanym radiowozem policjanci z Wydziału Kryminalnego chcieli zatrzymać kierowcę do kontroli - wcześniej ustalili, że ma zabrane prawo jazdy.

- Kiedy dali mu sygnały do zatrzymania, nie zatrzymał się do kontroli i staranował jeden z pojazdów na ulicy Hubala. Policjanci podbiegli do samochodu, wcześniej oddając strzały ostrzegawcze. Kierowca wrzucił wsteczny bieg. Staranował nieoznakowany radiowóz i odjechał - przekazała w rozmowie z "Radiem Gdańsk" st. asp. Karina Kamińska.